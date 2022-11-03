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首位FCC委員拜訪NCC 卡爾：持續深化兩機關互動

2022/11/3 14:37（11/3 14:57 更新）
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美國通訊傳播委員會委員卡爾（右4）2日到NCC交流。（圖取自facebook.com/ncc.gov.tw）
美國通訊傳播委員會委員卡爾（右4）2日到NCC交流。（圖取自facebook.com/ncc.gov.tw）
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（中央社記者蘇思云台北3日電）美國通訊傳播委員會（FCC）委員卡爾2日到NCC交流，卡爾表示，台美為堅實夥伴，這次造訪就重要電信業務、網路安全、頻譜管理、衛星通訊及資料管理等議題交換意見，希望未來持續深化兩機關的互動。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，誠摯歡迎美國通訊傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）在2日到NCC訪問交流。卡爾是NCC成立以來，FCC首位訪台的現任委員，NCC主委陳耀祥、委員陳崇樹代表接見，雙方就電信業務及網路安全等議題展開熱烈對話。

陳耀祥強調，面對全球通訊傳播及資通訊產業快速的發展，通訊傳播監理機關有許多共同面臨的問題，NCC於8月27日改組後，致力於通訊傳播服務業監理業務，並將與相關部會通力合作。在通傳政策與法規的制定上，也希望能汲取美國FCC的監理經驗，以作為台灣未來通傳政策制定的參考與維護共同的民主價值。

卡爾表示，台美為堅實夥伴，肯定NCC在制定通訊傳播監理政策的努力成果，雙方此次除就重要電信業務、網路安全、頻譜管理、衛星通訊及資料管理等議題交換意見外，並希望未來能持續深化兩機關的互動，分享彼此通訊傳播監理的看法。

NCC強調，會持續跟FCC等世界各國通訊傳播相關主管機關進行專業交流，並透過雙邊會議或其他方式，汲取各項重要政策經驗，期待未來能進一步提升台美合作關係。（編輯：潘羿菁）1111103

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