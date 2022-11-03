陳耀祥：FCC委員卡爾訪問NCC 交流電信網路安全

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美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾2日訪問國家通訊傳播委員會（NCC）。NCC主委陳耀祥（圖）3日在立法院交通委員會表示，雙方交流圍繞在電信、網路安全等議題，卡爾是NCC成立以來美國通訊傳播領域訪台最高層級官員，抖音部分因國情不同，沒有特別討論。中央社記者郭日曉攝 111年11月3日

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（中央社記者蘇思云台北3日電）美國聯邦傳播委員會委員卡爾昨天訪問國家通訊傳播委員會。主委陳耀祥今天表示，雙方交流圍繞在電信、網路安全等議題，卡爾是NCC成立以來美國通訊傳播領域訪台最高層級官員，抖音部份因國情不同，沒有特別討論。

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）今天至4日訪問台灣。立法院交通委員會今天邀陳耀祥報告業務，並備質詢，國民黨立委洪孟楷關注FCC委員來台討論議題與實質進度。

陳耀祥會前受訪表示，很歡迎FCC委員來台訪問，台灣跟美國共享自由民主價值，討論內容圍繞電信事業、網路安全等相關議題，但細節可能由美國在台協會（AIT）說明較妥當。

卡爾昨天下午拜訪國家通訊傳播委員會（NCC），陳耀祥表示，雙方已見面交流意見，討論約1個多小時，卡爾的專長是在電信跟資安領域，因此NCC安排相關專業的委員與卡爾見面。

卡爾主張美國應該禁止抖音，陳耀祥指出，這部分屬於美國政策，如果涉及資安、國安議題要去處理，不過，台灣因為跟美國國情不同，沒有特別提到這議題。

陳耀祥指出，昨天交流主要是基本政策、業務的說明，卡爾確實是NCC成立以來美國通訊傳播領域到訪的最高層級官員，這對台美關係是很重要的議題。不過，因為NCC跟FCC都屬於合議制機關，政策還是要透過委員會決定。

這次交流也討論了海纜等議題。根據卡爾發布的Twitter合照，NCC參與交流的人員除陳耀祥，還有NCC委員陳崇樹，以及主任秘書黃文哲等人。（編輯：郭無患）1111103