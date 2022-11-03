台驊投控上半年每股配息5元 4日起實施庫藏股

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台驊投控今天召開董事會，決議今年上半年每股配發現金股利新台幣5元，並將在11月4日到12月2日間執行庫藏股買回作業，擬買回1萬張股票，預定買回區間價格為43至94元。

台驊同步公告，今年前3季累計合併營收239億元、年減3.74%；稅後淨利25.07億元、年減13.71%，每股盈餘17.15元，獲利表現仍創歷史次高紀錄。

台驊表示，貨櫃航運市場在第3季顯著走軟，現貨運價下降速度加快，所幸美東航線仍維持相對高點，而近期美西航線跌幅也有所收斂，主因為許多非3大聯盟成員紛紛退出市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式積極減少供給，帶動運價跌幅逐漸縮小。

台驊認為，隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象，加上中國出貨緩慢增加，預期年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，運價將有機會見到止跌或回升。

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空運部分，台驊認為，空運營收同步受到市場需求減緩及運價下跌影響，運價從高點至今，跌幅也超過6成。第4季進入電商消費旺季，未來將看電子產業終端庫存，及搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品市場需求，為空運添增急單的動能。

展望後市，台驊表示，因應趨勢發展，於中國大陸及台灣成立雙營運總部，以併購或合資方式整合上下游產業，擴大市場布局。除加強本業業務拓展、擴大營運規模，同時布局物流相關同業的策略性投資和綜效的整合，冀望帶領公司獲利持續增長。（編輯：楊蘭軒）1111103