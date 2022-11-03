國巨陳泰銘：標準品去化時間拉長 他廠未來2年很辛苦

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被動元件廠國巨3日下午受邀參加券商舉行法人說明會，董事長陳泰銘親自出席，暢談集團在感測器事業布局與被動元件產業前景。中央社記者鍾榮峰攝 111年11月3日

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件廠國巨董事長陳泰銘今天表示，標準品庫存去化比預期時間再拉長，可能要到明年第2季甚至第3季，還要看客戶、通路、製造商3個環節消化狀況，以標準品業務為主的被動元件廠，「未來2年會很辛苦」。

陳泰銘表示，國巨標準品業績比重下降至20%至25%區間，「避掉這個衝擊」，不會有斷崖式下滑狀況。

國巨今天下午受邀參加券商舉行「國巨在感測器市場的策略布局」說明會，陳泰銘親自出席。

國巨在8月30日董事會決議透過100%持股新加坡子公司以現金7940萬歐元（約當新台幣24.8億元），收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部；10月27日宣布擬以現金6.86億歐元（約合新台幣214億元），收購法國施耐德高階工業感測器事業部，2件收購案均預計明年上半年完成交易作業。

陳泰銘指出，國巨集團併購這2家感測器事業部後，在高階特殊利基型產品的業績比重將從目前的75%提升至80%，標準品業績比重將從25%降至20%，2023年車用品占總營收比重22%的目標，也有機會提前達陣。

陳泰銘表示，未來會持續布局感測器，把2家感測器事業群加入後，集團在積層陶瓷電容（MLCC）業績比重，將從20%降到18%。

談到被動元件標準品庫存狀況，陳泰銘指出，標準品庫存去化會比較辛苦一點，「比預期時間再拉長」，他強調，以標準品業務為主的被動元件廠，「未來2年會很辛苦」。

陳泰銘說，整體大環境不佳，「沒有一家公司可倖免」，不過國巨標準品業績比重下降至20%至25%區間，「避掉這個衝擊」，不會有斷崖式下滑狀況。

陳泰銘預期，庫存去化時間可能要到明年第2季甚至到第3季，還要看客戶、通路、製造商3個環節消化狀況，若需求上升，庫存要先消化完畢，才會啟動生產，每個公司因應狀況不一。

展望全球布局，陳泰銘指出，國巨集團平衡布局，例如中國大陸廠區沒有搬走，此外鉭質電容市占率第一，持續因應車用、物聯網、穿戴裝置客戶輕薄的設計需求。（編輯：楊蘭軒）1111103