工總率團訪印度 簽署3項電子製造、綠色科技MOU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部次長陳正祺（前左4）3日在印度首都德里出席第6 屆台印度產業高峰論壇開幕典禮，與台印度3項合作備忘錄的簽署方代表們合影。中央社記者林行健新德里攝 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北3日電）工總號召電子製造、智慧城市、綠色科技、智慧車輛零組件等產業50餘家廠商，今天組團赴印度出席論壇，並簽署了3份電子製造、綠色科技領域的合作備忘錄（MOU），要共同加強台印供應鏈韌性，並拓展商機。

工總發布新聞稿指出，工總印度分組召集人李詩欽號召電子製造、智慧城市、綠色科技、智慧車輛零組件業者等50餘名廠商，在今天組團赴印度新德里出席「2022台印度產業鏈結高峰論壇」。

經濟部次長陳正祺表示，印度政府近年加強生產激勵計畫（PLI）政策，吸引外商擴大投資，並帶動更多電子產業供應鏈前往印度，6年來已達成44項產業合作，盼台印產業在此平台開創更多商機合作。

李詩欽表示，印度今年已超越英國，成為全球第5大經濟體，面對疫情、俄烏戰爭、氣候變遷等挑戰，台印產業應加強雙邊人才交流、產業合作及創新技術分享，方能迎「韌」前進。

工總說明，這次由工總與印度工商協會（FICCI）主辦的論壇，交流議題聚焦人才交流、產業合作及創新技術分享3大領域，並簽署了3項MOU，代表台印企業突破斷鏈及疫情限制，尋求韌性供應鏈夥伴。

這3項MOU，包括威剛科技與印度電子產業公會（ELCINA），以及優勝奈米科技與E-yantram Waste ManagementPvt Ltd.及 Srikaarya Industries Pvt Ltd.達成的2項電子製造合作。

第3項為台灣環保暨資源再生設備工業同業公會（環保公會）、中國生產力中心、工研院、台灣水務產業發展協會，與印度潔淨水國際中心、印度產業國際顧問公司，就綠色智慧科技達成合作共識。

工總說明，威剛科技規劃在印度設立產線，以滿足印度當地規模每月200萬美元的記憶體市場需求；優勝奈米科技則規劃在加爾各答設立廢棄鋰電池處理廠，每年處理量預計達300噸，預計可創造逾新台幣1.5億元營收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保公會與印度商工部國家生產力委員會（NPC），要以台印優勢互補，讓台灣的技術整合前進印度，這包含「綠電、水處理、以及糧食處理」及打造「微電網、電動化、智慧化與共享經濟」，以落地印度，促進工程化應用與建立商業模式。

工總補充，萬年清、長春石化、成運汽車等台灣廠商代表，此行也將前往孟買，在9日參與工總與印度孟買台灣商會舉辦的台商經驗交流會，要加強台印經貿合作交流，並審慎加快在印度的布局。（編輯：蘇志宗）1111103