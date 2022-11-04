經部規劃區塊開發國產化罰金無上限 業者憂融資更難

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部能源局今天召開離岸風力發電區塊開發契約書（草案）說明會，放寬不可歸責因素，但國產化懲罰性違約金仍無上限，且查核點累罰，開發商認為將提高風險，增加融資困難。

能源局回應，針對風險不確定等意見，將持續了解業者具體建議，納入契約修正參考，規劃11月底定案，後續進行法制作業。

能源局近期陸續召開3次離岸風力發電區塊開發契約書（草案）說明會，由於開發商對於產業關聯罰則及不可歸責事由有異議，經參酌各界意見，能源局今天再度召開說明會，公布契約條文修正處。

首先是新增不可歸責因素，契約變更及讓與部分，如因供應商無法如期交貨，導致無法執行產業關聯方案，得主張不可歸責事由；契約展延部分，如因惡劣天候、基礎建設延遲、法令變更，得主張不可歸責事由。

不過，產業關聯罰則依舊令開發商頭疼，根據最新草案內容，懲罰性違約金仍無上限，且每一項國產化都設有檢核點，任一檢核點若第二次查核仍未完成，計罰3000萬元，累加計罰至應併網日期止。

天豐新能源董事長王雲怡直言，「現在的罰則就是沒有辦法融資，沒有融資就沒有專案，更不用談到下一步如期併網」，開發商無法負擔所有風險。

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台亞風能總經理劉弟勇指出，從整個融資可行性考量，「是否有些項目可以訂定罰款上限，讓銀行在融資上，可以知道風險有多高」，否則銀行執行融資會非常擔憂，融資要求的貼水也會非常高。

CIP台灣區董事總經理許乃文則呼籲，因風場從開發到取得電業執照期間完全沒有收入，盼過渡期發的電能以迴避成本賣給台電，以保障售電收益。官員回應，將擬定相關措施，讓風場在取得電業執照前可分期併網予CPPA買家，供給企業的電力朝向先記帳，取得電業執照之後，企業才能付款，讓正式金流流入。（編輯：潘羿菁）1111104