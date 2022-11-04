強勢美元帶來匯兌利益 巨大前3季每股賺15.01元

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（中央社記者潘智義台北4日電）自行車大廠巨大集團今天董事會通過前3季財報，由於強勢美元帶來匯兌利益，稅前淨利較去年同期成長9.9%，稅後淨利年增16.5%，達56.3億元，每股稅後盈餘（EPS）15.01元，創同期新高。

巨大發布新聞稿指出，雖然全球通膨加劇、俄烏戰爭及高階零組件短缺，但前3季集團合併營收708.7億元，創同期新高，年增14.4%。

分析第3季營運狀況，巨大表示，由於設計代工銷售占比提升，加上成本端受到物料及物流、人力成本上漲影響，毛利率較去年同期下降，影響營業利益表現。

巨大說明，第3季因代工業務出貨順暢與中國市場持續熱銷，帶動集團營收成長，單季合併營收258.7億元，年增29.7%，創單季營收新高。第3季因新台幣貶值的有利因素，稅後淨利較去年同期大幅成長56.6%，達20.1億元，每股純益5.35元。

巨大分析，由於去年高基期且受到高階自行車及電動輔助自行車（E-bike）零件短缺、供貨不及影響，前3季集團自有品牌銷售成長不如預期。

觀察各地區，巨大指出，在美國市場中低階庫存水準升高，中高階無貨可賣，捷安特美國公司營收較去年同期減少超過10%、歐洲公司營收較去年同期小幅減少；捷安特中國內銷則顯著走揚，業績成長3成。

巨大持續看好E-bike成長動能，如供應問題能夠改善，可持續挹注集團營收，今年前3季巨大集團E-bike銷售額占集團營收已接近30%。

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展望後市，巨大表示，目前歐美市場通路存貨已逐漸回補，中低階存貨漸高，但高階產品仍供不應求，雖然市場需求較前兩年和緩，但以中長期來看，人們對環保及健康意識大幅提升，加上各國政府積極鼓勵民眾騎車代步運動，自行車產業仍充滿無限商機。

巨大集團甫於10月歡度50週年慶，期許朝百年傳承企業邁進，董事長杜綉珍表示，迎向下一個50年，巨大將永續發展視為己任；執行長劉湧昌則號召產業夥伴，共同響應「Cycling for a Better Future 騎向淨好未來」的永續願景，創造台灣自行車產業的下一個榮光。（編輯：楊蘭軒）1111104