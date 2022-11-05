遠銀看台灣明年景氣 成長放緩但審慎樂觀

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）國際經濟局勢充滿變數，不過遠東銀行總經理周添財看待台灣經濟前景並不悲觀，他表示，台灣經濟放緩，但不至於衰退，對明年景氣審慎樂觀。

遠東銀行今天舉行「2022遠東樂家+毛孩嘉年華」活動，周添財受訪時談及對台灣經濟前景、央行12月是否跟進美國聯準會升息的看法；他表示，誠如央行總裁楊金龍所言，台灣可能會升息，但步調不用跟美國相同，因為台灣通膨不高，「美國是高得不得了，而且會造成衰退，台灣我覺得不會」。

周添財表示，台灣經濟是有點Down、成長放緩，但不到衰退的地步，他對明年景氣抱持審慎樂觀的態度。

不過周添財也說，考量中國經濟放緩且比較不透明，兩岸政治局勢不甚明朗，未來對於中國市場會更審慎，現在重心慢慢轉向東南亞，「東南亞成長率蠻好，這塊可以加強」。

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媒體詢問是否考慮加重美國市場布局，周添財表示，遠銀屬於中型銀行，資源有限，不能這邊也走、那邊也走，等公司長大後，再慢慢將枝幹往外延伸，現階段還是以控制風險為第一考量。

周添財觀察到台商確實在轉移陣地，他表示，在中國的經營成本愈來愈高，加上封城影響很大，台商希望轉移陣地、分散風險，目前來看，最多是到越南，印尼也不少，行業別除了傳產、電子業也有，畢竟現在是區域經濟時代，必須向區域靠攏。（編輯：張均懋）1111105