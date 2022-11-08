美國舉行期中選舉 亞股走勢分歧

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（中央社香港8日綜合外電報導）投資人關注重要的美國期中選舉，民調顯示這場選舉可能顛覆華府權力結構，共和黨有望掌控參眾兩院中一院，有分析師解讀對市場是利多，美股昨天出現漲勢，亞股今天走勢分歧。

法新社報導，美國許多州先前已開始提前投票，大多數選民則是今天前往投票所。若共和黨掌控國會，可能讓美國總統拜登（Joe Biden）的雄心勃勃政策提案落空。

民調顯示，共和黨可能至少贏得參眾兩院其中一院，有部分人士認為，華府可能進一步陷入僵局的局面，卻將得以降低政策不確定性的風險。

ACY證券（ACY Securities）首席經濟學家班奈特（Clifford Bennett）在一篇報告中指出：「這可能在未來幾天被視為股市的利多。」

班奈特寫道：「拜登政府上台雖然受到金融市場的歡迎，但兌現競選承諾成為了支出龐大的政府。」

他提及：「難以證明嚴重通膨及經濟放緩全是拜登政府的錯，但選民對此事的感受仍是非常明顯。對他們而言，你若是在（白宮）橢圓形辦公室，你就得負起責任。」

美股昨天攀升，道瓊工業指數收盤上漲1.3%，類股涵蓋廣泛的標普500指數則是上揚1.0%。

香港恆生指數及上海證券交易所綜合指數今天收跌，各自下跌0.2%及0.4%，分別收在16557.31點及3064.49點。

即便中國政府矢言維持嚴格封城及檢測措施，市場仍出現中國將鬆綁嚴格清零政策的臆測，加劇了港滬股市的波動。

但東京股市日經225指數收盤上漲1.3%，收在27872.11點，延續美股昨天的漲勢，美元對英鎊及歐元匯率則走貶。

首爾股市上揚1.1%，台北股市揚升0.9%，雪梨股市漲升0.4%，新加坡股市則小漲0.1%。但雅加達股市下跌0.7%，威靈頓股市下挫1.2%。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111108