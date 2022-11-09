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華立前3季每股賺9.16元創新高 獲利近一個股本

2022/11/9 21:41
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（中央社記者吳家豪台北9日電）高科技材料設備供應商華立今天公布前3季財報，合併營收約新台幣570億元，年增9.8%，創歷史新高；歸屬母公司業主淨利達21.6億元，年增4%；每股盈餘9.16元，改寫歷史新高，獲利近一個股本。

華立發布新聞稿說，在半導體先進製程、電動車、5G基站及通訊商機引領下，第3季歸屬於母公司業主淨利達7.37億元，季增12.3%；每股盈餘約3元。

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華立指出，今年初以來的通膨升息及地緣政治紛擾，導致終端消費趨於保守，去庫存成為電子相關產業首要之務。業界普遍認為，半導體供應鏈庫存水位已於今年第4季趨緩，經過明年上半年的調整，應該有機會恢復常態。

華立因主力客戶擁有技術領先、生態系完整的優勢，加上近期在美系新機備貨效應，及高速運算、車用電子剛性需求相對穩定，帶動華立半導體先進製程的關鍵耗材例如光阻液、特殊氣體及大宗化學品等產品出貨。（編輯：楊凱翔）1111109

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