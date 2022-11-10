和碩估第4季筆電出貨季減15%至20% 通訊產品季增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）iPhone代工廠和碩今天舉辦法說會，共同執行長鄧國彥表示，資訊產品受需求疲弱影響，今年第4季筆電出貨估季減15%至20%；桌上型電腦與主機板因需求疲弱及淡季提早來臨影響，第4季出貨將季減50%至55%。

非資訊產品方面，鄧國彥認為通訊產品與電動車第4季出貨有望優於第3季；消費性電子產品因第4季提早進入旺季，今年全年出貨將微幅成長。

他說，對和碩而言，重點是要穩固現有生意，進行產品調整，全球化步調要更快，未來會更紮實管理公司。車用電子對資通訊產業與和碩都是很大的機會，和碩長期投資電動車，其他競爭對手要花一些時間才能達到和碩今天的水準。

談到手機產品面臨終端需求下滑及中國廠商競爭，鄧國彥說，所有生意都要回到競爭力本質，如果和碩不做新產品導入（NPI），恐淪為「任人擺佈」局面。和碩與跟手機客戶合作超過10年，會繼續投資在研發和NPI，另外在產線技術和自動化能力方面，過去10年也累積很多經驗，已確保第二供應商的本質。

被問及手機客戶往中國以外地區擴張，鄧國彥表示，今年和碩有些設備已移到印度，開始進行小量生產，會根據客戶需求做一定的調整，但很難替客戶承諾要移多少產能過去。

由於和碩印度廠初期投資較多，考量良率、設備攤提及對供應商控制，鄧國彥認為印度廠實現獲利還需要一些時間，等到客戶確定移動產能的步調後，很快可以降低生產成本，獲利就會跟著提高。

展望明年，和碩共同執行長鄭光志指出，資訊產品受到後疫情需求及地緣政治影響，加上通膨及景氣等因素干擾，終端消費力道有所減緩，今年下半年已經看到客戶拉貨力道減緩，應該會持續到明年。和碩除了與客戶溝通機種和產品組合的調整之外，也致力提升內部營運效率及調整資源，以提升整體獲利率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對消費性電子產品，鄭光志說，今年下半年缺料問題已經大幅改善，第3季有看到比較好的現象，預期明年在新機種加入及缺料持續改善下，消費性電子產品會呈現「穩中求一點進步」的情形。

鄭光志表示，過去和碩在5G投入大量研發人力，預期明年會有一些生意上的進展，在5G專網基地台運用上也會有一些初期成果發表。車用電子產品目前占和碩整體營收個位數百分比，隨著客戶持續成長，預期明後年和碩車用營收將維持雙位數百分比成長，看好2023到2025年會有新客戶加入。（編輯：黃國倫）1111110