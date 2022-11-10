晟德攻異體細胞治療與CDMO市場 深化集團綜效

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）面對全球景氣下修，晟德董事長林榮錦表示，未來將提高或調節在核心事業的持股比，包括永昕、順藥、博晟、益安、國光等，強化穩定資金流；未來布局重點在異體細胞治療與CDMO市場，力拚極大化集團合作綜效。

晟德集團今天舉行聯合法人說明會，公布第3季因轉投資公司股價波動，認列金融評價損失，以致單季每股虧損1.84元，累計前3季每股盈餘0.15元。就主要產品水劑部份，第3季水劑營收新台幣1.72億，年成長96%。累計前3季水劑營收5.29億元，年成長40%。

晟德集團致力於匯聚、整併資源孵育出7至8家市值超過10億美金、具全球競爭力的企業。展望未來，面對景氣下修趨勢，林榮錦認為，「這是一個最壞的時代，這是一個最好的時代！」，隨著集團核心資產價值持續攀升，晟德投控可透過階段性、策略性地調節持股水位，進而將投資成果逐步兌現，打造永續金流控股模式，今年已累計流入近新台幣90億現金流，除可加速未來策略布局，更可穩定配息與股東分享營運成果。

林榮錦表示，未來將提高或調節在核心事業，包括永昕、順藥、博晟、益安、國光的持股比，專心經營使其可長期貢獻穩定現金流，推動核心事業快速發展，深化集團綜效及價值鏈，擴大產業經濟規模。

林榮錦指出，將集中投資具有安全性、現金流強大的大型醫藥基金，持續加碼高技術、高成長、高風險的生技投資；也會布局投資生醫產業之外、具有未來性的新興產業，如AI人工智能、氫能源、電動車與網路電商。

林榮錦看好異體細胞治療與CDMO（委託開發暨製造服務）的趨勢，他指出，未來將致力透過順藥、東曜與永昕等轉投資公司的積極合作、打群架，深化集團綜效一同搶攻市場。

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在細胞治療部分，順藥將與集團公司合作，瞄準再生醫療與精準醫療，短期計劃與集團轉投資公司在自體細胞治療的科學驗證，透過順藥的新藥開發能力、市場評估、商業化開發能力來建構異體細胞治療創新產品組合，啟動全球開發與授權計畫。東曜則負責該異體細胞創新產品組合於中國市場的開發、臨床法規規劃與執行。

另外，在CDMO的部分，則將透過東曜與永昕的資源與經驗，擴增CDMO多元產品線，成為擁有微生物、哺乳類、異體細胞治療與ADC藥物生產能力的超級集團。（編輯：趙蔚蘭）1111110