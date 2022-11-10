國巨第4季營收估小幅季減 產業庫存調整至明年上半年

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件廠國巨今天表示，預估第4季營收季減個位數百分點，毛利率和營益率季減約2個百分點，庫存調整時間要到明年上半年。

國巨下午參加外資舉辦線上法人說明會，展望第4季業績，國巨預期單季營收季減個位數百分點，單季毛利率和營益率可能季減約2個百分點，主要是個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機、消費電子產品需求趨緩，庫存持續調整，預估調整時間要到明年上半年。

國巨重申，第4季營收占比約75%的利基型產品包括車用、工控等訂單維持穩健動能，但營收占比25%的標準型產品存貨調整期將比預期延長，且工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，以及全球COVID-19疫情、中國封控、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，國巨密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

在第4季產能利用率規劃，國巨預期，標準品產能利用率在45%至55%區間，較第3季平均50%至60%略降，特殊品產能利用率估85%以上，較第3季90%以上略降。

國巨並公布第3季合併損益，第3季合併營收307.95億元，較第2季313.22億元微減1.7%，年增4.8%，創同期新高，第3季合併毛利率38.5%，較第2季38.8%微減0.3個百分點，年減2.6個百分點；第3季代表本業的合併營業利益76.77億元，營益率24.92%，較第2季25.18%微減0.3個百分點，年減4個百分點。

國巨指出，第3季非營業項目淨收入5.85億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得5.66億元。

國巨第3季稅後獲利63.97億元，較第2季59.27億元成長7.9%，年減6.3%，第3季每股基本純益12.1元，優於第2季EPS 11.05元，低於去年同期EPS 13.88元。

累計前3季國巨自結合併營收922.52億元，較去年同期808.54億元增加14.1%，前3季合併毛利率38.5%，較去年同期40.47%減少2個百分點，前3季合併營業利益230.51億元，營益率25%，較去年同期27.78%減少2.8個百分點。

國巨指出，前3季非營業項目淨收入16.35億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得15.87億元。

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國巨前3季累計稅後獲利185.68億元，較去年同期181.66億元成長2.2%，以減資前股數計算，前3季累計每股稅後純益34.74元，若以減資後股數計算，前3季每股稅後純益44.5元，去年同期EPS累計36.83元。

從產品營收比重來看，前3季鉭質電容占比約22%，積層陶瓷電容占比約20%，電阻占比約13%，磁性元件占比約29%；從應用來看，前3季車用占比約21%，工控占比約29%，通訊占比約16%，運算占比約23%，消費電子占比約6%，醫療等占比約5%。（編輯：黃國倫）1111110