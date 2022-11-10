數位部參展台北資訊月 結合逾50家廠商秀成果

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（中央社記者蘇思云台北10日電）台北資訊月今天舉行開幕典禮，數位部打造主題館共同參與，逾50家廠商現場展示亮點成果。數位部長唐鳳表示，鼓勵業者跨域合作，希望加速推廣數位應用到智慧醫療、智慧交通、智慧製造等領域。

台北資訊月今天在台北世貿一館盛大展開為期4天的展期，數位部打造「數位產業署RISE旭升主題館」，首日開幕活動，包括唐鳳、數位部數位產業署署長呂正華都親自出席，攜手50家參展產業代表共同參展。

唐鳳致詞時表示，政府與各行各業的數位轉型，這2年因為疫情，雖然受到挑戰，但也在挑戰中增強韌性。不論是各行各業的整合、資安議題，或是運用新興分散式帳本技術賦權給各行業，都是數位部數位產業署要在展覽中傳達給外界的。

唐鳳表示，台北資訊月可有規劃很多虛實共融的展示，數位部積極推動5G創新應用，鼓勵電信業者跨域合作，加速推廣數位應用至智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧娛樂等領域，民眾也可以在資訊月體驗到更多相關的5G應用成果。

唐鳳表示，這次展覽數位產業署推動「RISE」理念，以「產業增幅 X 虛實共融」目標，策畫IN THE MAKING為主題的5大展區，聚集超過50場數位領域議題分享，4大展示包含大樹聚、感官花園、數位苗圃、增幅方舟，匯集智慧內容、智慧城鄉、智慧製造、智慧學習、運動科技、兒少法制、獨立遊戲、虛擬製作、NFT（非同質化代幣）技術、元宇宙等10大重點領域，展現台灣數位產業生態多重樣貌。

唐鳳指出，最近東歐國家跟台灣關係也在升溫，強調數位世界「不看地理的遠近，只看價值的遠近」，同樣是民主自由共創的價值，就可以讓這些技術擴展到全世界。（編輯：潘羿菁）1111110