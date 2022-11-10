中磊第3季獲利5.28億元創新高 年增1.8倍
2022/11/10 22:35
（中央社記者潘智義台北10日電）受惠頻寬基礎建設升級趨勢，電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣5.28億元，年增189%，季增17%，單季每股稅後盈餘（EPS）為2.09元。
中磊發布新聞稿指出，第3季營收182.77億元，較去年同期成長65%，較第2季成長20%。第3季營業利益6.88億元，年成長194%，季增22%；單季營收及獲利雙創歷史新高紀錄。
在累計營運方面，中磊統計，今年前3季累計營收461.67億元，較去年同期成長50%，前3季累計營收再創新高。前3季營業利益16.28億元，歸屬母公司稅後淨利13.06億元，較去年同期大幅成長168%，前3季每股稅後盈餘5.18元；前3季累計營收及獲利均已超越去年全年。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
中磊表示，隨著高速網路普及與智慧物聯網應用蓬勃發展，加速全球數位轉型腳步，推升網路頻寬升級潮，帶動營收逐季增溫；迎接數位時代來臨，各國持續投入基礎建設發展，帶動電信寬頻設備需求。
中磊全球布局，除原有北美及歐洲主力市場外，近年積極布局印度、拉丁美洲、東南亞等新興市場，電信市占率提升；將持續擴大轉型效益，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極拓展電信直效行銷業務。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1111110
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。