唐吉訶德進軍高雄 2023年開全台最大千坪旗艦店

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市政府經濟發展局今天說，日本零售連鎖品牌唐吉訶德進駐高雄，預計2023年第4季在大立百貨開設全台最大約千坪店鋪，有壽司專賣店、熟食及生鮮區，約創造200個工作機會。

唐吉訶德目前在台灣有2間位於台北市的門市，經發局說，高雄店將成為全台最大門市。

經發局發布新聞稿說，唐吉訶德在日本擁有超過600家等門市，特色為營業時間長，在新加坡、泰國、馬來西亞、香港、澳門及美國都有門市，去年在台北開設台灣首家門市後廣受歡迎。

為協助在地商圈發展，高市府去年初主動邀日本團隊參訪，今年7月副市長羅達生率團訪日時也聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成投資案。

經營大立百貨的大統集團表示，唐吉訶德店址選在大立百貨A、B館地下1樓，重現日本門市風格，主打特色壽司專賣店、日式特色熟食及日本直送生鮮食品專區，讓消費者舒適品嚐最新鮮、道地日本美味。

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經發局長廖泰翔說，高雄市長陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業機會，招商累計達5187億元，帶動近3年工資成長率8.63％，加上今年1到9月營利事業所得稅、個人綜合所得稅各成長140％、86％，成績都是6直轄市第1。

他說，唐吉訶德將活絡周邊五福商圈，代表高雄產業轉型有成，帶動整體薪資成長，商業活動將愈趨活絡，外溢效應將吸引更多指標業者進駐，整體商業經濟更活躍發展。（編輯：李明宗）1111111

日本零售連鎖品牌唐吉訶德將進駐高雄大立百貨，大統集團副總經理張銘池（右2）拜訪高雄市政府，感謝副市長羅達生（中）、經發局長廖泰翔（左2）率市府團隊促成。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月11日