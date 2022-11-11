半導體廠下修資本支出 聖暉：影響營收逾1成

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（中央社記者張建中新竹11日電）半導體廠紛紛下修資本支出，聖暉總經理賴銘崑表示，估計影響營收約10%至20%，不過感測、物流及數據中心等領域訂單可以彌補，明年營運表現依然無虞。

無塵室廠聖暉下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，賴銘崑說，第4季營運表現可望延續前3季狀況，不會有太大變化。聖暉累計前3季營收新台幣202.36億元，年增約44%。

賴銘崑表示，聖暉以台灣、中國大陸及東南亞市場為主，台灣比重約57%，今年來業績成長近1倍；中國市場比重約39%，成長約17%；東南亞市場比重4%，因疫情及人員流動影響，今年來業績衰退約40%。

賴銘崑說，目前聖暉在手訂單約330億元，來自台灣的比重約62%，中國占30%，東南亞占8%；台灣接單成長79%，中國成長27%，東南亞成長156%。

聖暉有超過6成營收來自半導體產業，賴銘崑表示，全球半導體廠自第3季初就開始大幅度下修資本支出，估計降幅約20%至40%，對於今年度接單並無影響，不過明年新接訂單則可能會受影響。

賴銘崑指出，半導體廠下修資本支出估計將影響聖暉營收約10%至20%，不過聖暉具多產業、多區域特性，感測、物流及數據中心等領域訂單應可以彌補。

賴銘崑說，客戶並無取消訂單情況，不過進度可能放緩，明年營收及新接訂單可能趨緩，聖暉將謹慎小心面對。

至於美國擴大對中國出口管制，賴銘崑表示，美國對中國管制以先進製程為主，中國半導體建廠則以成熟製程為主，目前還有10、20座廠建置，預期對聖暉中國市場營運有影響，但影響不會太大。（編輯：林興盟）1111111