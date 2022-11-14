新漢旗下綠基估2024年上櫃 新漢智能拚2025年

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（中央社記者吳家豪台北14日電）工業電腦廠新漢今天表示，旗下影像監控應用子公司綠基企業，年度營收規模接近新台幣10億元，預計2024年上櫃；旗下提供工業4.0智能製造整廠解決方案的新漢智能系統，正在尋找國外投資者，最快2025年上櫃。

新漢今年前3季合併營收約新台幣57.81億元，年增23.6%；營業利益約3.01億元，年增2.5倍；因7月底處分子公司北京興漢挹注業外獲利約7.61億元，前3季歸屬於母公司稅後淨利達8.43億元，年增13.8倍；每股盈餘5.97元。

新漢集團今天舉辦30週年慶祝酒會，董事長林茂昌指出，新漢30週年標語是「30年磨10劍」，代表過去30年打造10個具有里程碑的產品線，包括工業級嵌入式電腦平台、5G通訊及網安應用平台、車載及視覺邊緣運算平台、網路視覺安控方案、智慧製造示範工廠、開放標準機器人控制方案、工業4.0智慧製造整體方案、工業物聯網資安方案、智慧醫療解決方案、AIoT（人工智慧物聯網）雲端生態系共創平台。

他表示，新漢集團已從工業電腦硬體供應商，成功轉型為工業4.0或AIoT數位轉型整體解決方案的創新創業集團，繼續為各個產業打造智慧製造國家隊，也希望建構一個蓬勃發展的生態系，就像個人電腦（PC）、手機、電商，只要有開放標準，台灣業者就可以藉由分工合作發展成蓬勃生態系。

林茂昌說，數位轉型的概念，就像全世界每座工廠或每家公司都必須重新翻修一遍，涉及供應鏈的機械、電機電子、資通訊、軟硬體相關產業，商機很大，產業上下游廠商都是共同參與者、見證者或受益者。

被問及新漢子公司上市櫃規劃，林茂昌指出，綠基是國內影像監控前4大廠商，最困難在於研發韌體，一旦使用的晶片不同，就要重新寫韌體，需要相當大的團隊。目前綠基年度營收規模近10億元，預計2024年上櫃。

新漢集團旗下新漢智能規劃於2025年上櫃，今年前3季營收達18億元，全年上看20億元。新漢智能系統總經理林弘洲說，工業4.0除了機器人，還有企業智慧製造專案導入、雲端數據中台建置等應用，希望推出比較成熟的解決方案後再上櫃。目前正在把新漢智能打造成貼近國際市場的品牌，也嘗試邀請來自國外的投資者。

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談到工業電腦產業景氣，林茂昌表示，過去3年在美中貿易戰和疫情影響下，幾乎沒什麼業者願意投資工廠自動化或智慧製造，疫情解封後開始變得熱絡，有機會出現補救性或報復性投資。此外，業者為提升供應鏈韌性，在台灣及新南向政策國家例如印度新建很多工廠，相關投資潮有望延續。

整體而言，林茂昌認為工業電腦景氣屬於多空交集，新漢雖然看得謹慎一點，但沒那麼悲觀。（編輯：楊蘭軒）1111114