LED廠新世紀聲請破產 16日起全面歇業解僱所有員工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

LED廠新世紀15日公告，因公司營運困難、財務不佳，向法院聲請宣告破產。圖為LED示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）LED廠新世紀今天公告，因公司營運困難、財務不佳，向法院聲請宣告破產，為避免虧損繼續擴大，損及所有債權人權益，決議自11月16日起全面歇業與停工。

新世紀重大訊息指出，除停工之外，同時解僱全體員工及解任全體經理人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新世紀公布最近3年度與減產後的產能、產量比較近3年產能利用率約65%、60%、55%。減產後為0%；質押資產明細及其占總資產比例84.32%。

公開資訊觀測站顯示，新世紀光電從事高亮度氮化鎵藍、綠光發光二極體磊晶片及晶粒、氮化鎵紫外光發光二極體磊晶片及晶粒、氮化鎵量子點發光二極體磊晶片及晶粒研發、製造及銷售。另外，新世紀已在今年9月26日下市。（編輯：黃國倫）1111115