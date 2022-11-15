更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物
運動

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
LED廠新世紀聲請破產 明全面歇業解僱所有員工
首頁 / 證券

LED廠新世紀聲請破產 16日起全面歇業解僱所有員工

2022/11/15 18:46（11/15 19:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
LED廠新世紀15日公告，因公司營運困難、財務不佳，向法院聲請宣告破產。圖為LED示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
LED廠新世紀15日公告，因公司營運困難、財務不佳，向法院聲請宣告破產。圖為LED示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）LED廠新世紀今天公告，因公司營運困難、財務不佳，向法院聲請宣告破產，為避免虧損繼續擴大，損及所有債權人權益，決議自11月16日起全面歇業與停工。

新世紀重大訊息指出，除停工之外，同時解僱全體員工及解任全體經理人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新世紀公布最近3年度與減產後的產能、產量比較近3年產能利用率約65%、60%、55%。減產後為0%；質押資產明細及其占總資產比例84.32%。

公開資訊觀測站顯示，新世紀光電從事高亮度氮化鎵藍、綠光發光二極體磊晶片及晶粒、氮化鎵紫外光發光二極體磊晶片及晶粒、氮化鎵量子點發光二極體磊晶片及晶粒研發、製造及銷售。另外，新世紀已在今年9月26日下市。（編輯：黃國倫）1111115

延伸閱讀
集邦：2024年Micro LED顯示晶片產值 將達5.4億美元富采擬6億元採購錼創設備 建置6吋Micro LED產線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族