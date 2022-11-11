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集邦：2024年Micro LED顯示晶片產值 將達5.4億美元

2022/11/11 17:18
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（中央社記者潘智義台北11日電）研調機構集邦科技今天表示，預估2024年微發光二極體（Micro LED）各項顯示應用的晶片產值為5.42億美元，2025年Micro LED技術成熟後，產值將有爆發性的成長。

集邦發布新聞稿指出，微發光二極體（Micro LED）大型顯示器只是前驅產品，雖有技術與成本問題待克服，但看好運用於頭戴式擴增實境的穿透式智慧眼鏡、智慧手錶以及車用的智慧駕駛座艙，及透明顯示產品的發展，可望刺激Micro LED高階應用產品的誕生。

同時，集邦也看好錼創科技（6854）全資子公司錼創顯示公司，將協助富采投控（3714）旗下晶電建置6吋Micro LED生產線。

集邦指出，錼創在Micro LED技術的耕耘上擁有領先地位，除持續以關鍵零組件廠商的姿態滿足客戶對於Micro LED晶片需求外，在專利與技術完整布局與豐富經驗，也同樣能協助更多有意加入Micro LED在大型顯示器、車用、穿戴等應用領域的廠商提供產能建構與生產優化上的服務，幫助其縮短學習曲線的同時，也開創出製造端以外的另一個競爭核心優勢。

錼創同時建立跨足Micro LED行業在零組件販售、IP服務及整廠輸出等3個領域，創造出額外的商業模式。

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集邦說明，由於Micro LED顯示器客製化設計程度相當高，再加上製程技術要求精密度嚴謹，因此需要面板、晶片、巨量轉移及驅動IC等廠商的高度整合，才有機會創造出商品化的Micro LED顯示器量產品，這與傳統顯示器的廠商各自分工的方式大為不同。

因此，現階段Micro LED發展至今已逐漸形成3大陣營，包含「富采（子公司晶電、晶成、隆達）、友達與群創」、「京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技」、「華星光電、三安光電及芯穎顯示」，近日海信視像透過增加乾照光電持股，也將成為Micro LED技術領域的新勢力。（編輯：潘羿菁）1111111

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