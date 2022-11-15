提升審計品質 4大會計師事務所2023起公告透明度報告

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（中央社記者謝方娪台北15日電）為提升審計品質，金管會鼓勵4大會計師事務所先行，自承接上市櫃公司2023年度財報查核簽證委任案件時，主動提供審計品質指標（AQI）資訊，並自2023年起公告會計師事務所透明度報告。

為提升台灣審計品質透明度，並協助上市櫃公司審計委員會依職權決定會計師委任，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會指出，金管會參考國際作法，推動審計品質指標及會計師事務所透明度報告共2大措施。

第一，金管會採2階段推動審計品質指標，優先鼓勵4大會計師事務所自承接上市櫃公司2023年度財報查核簽證委任案件時，主動提供AQI資訊，作為上市櫃公司審計委員會評估委任簽證會計師的參考。

第二，金管會採2階段推動會計師事務所發布透明度報告，同樣優先鼓勵4大會計師事務所自2023年起，在事務所網站公告自身的會計師事務所透明度報告。

高晶萍表示，會計師事務所透明度報告內容主要包括事務所概況與法律架構、治理架構與管理階層資訊、風險控管及品質管制制度資訊、審計品質攸關指標、財務及業務資訊等。

4大會計師事務所包含勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）。（編輯：楊蘭軒）1111115