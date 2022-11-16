法商施耐德助福特六和廠區轉型 布局智慧製造

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機今天宣布，與台灣車廠福特六和攜手投入智慧製造，未來5年福特六和持續推動廠區數位轉型，擴大使用施耐德電機解決方案。

施耐德電機今天透過新聞稿指出，與福特六和攜手投入智慧製造，在生產流程中布建電力系統解決方案監控用電數據、改善能源效率，並透過數位化資料提前掌握問題。福特六和運用工業物聯網（IIOT）技術打造智慧工廠基礎，提高成本競爭力。

施耐德電機表示，福特六和在台灣銷售的車款大多由中壢工廠生產，目前年產量約2.5萬輛，為降低生產成本與節能減排，福特六和從2012年起引進施耐德電力系統解決方案，布建讀表/電表系統和能源供應管理軟體，運用數位化技術與自動化科技解決過去人力蒐集數據的情況，提升資料精準度，奠定工業物聯網基礎。

在導入施耐德電力系統解決方案10年後，今年初福特六和在施耐德電機協助下，升級軟體版本，除了確保原有的電網架構維持不變，並保證系統轉換的穩定性。

展望未來5年規劃，施耐德表示，福特六和持續推動廠區數位轉型，讓更多設備串連施耐德電力系統解決方案；福特六和也將擴大使用施耐德電機解決方案，達到節能減碳實現智慧製造目標。

福特六和汽車廠務工程部經理楊政達表示，過去10年逐步從數位化監測到優化能源品質，未來10年持續推動數位轉型，朝向智慧工廠邁進。

施耐德電機服務事業部總經理洪志賢指出，台灣製造業可透過數位化工具，掌控用電效率，在控制用電成本的同時達成減碳目標，施耐德電機可成為企業推動數位轉型時的利器。（編輯：張均懋）1111116