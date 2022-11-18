台瑞典經濟合作會議 簽署智財權與金融科技產業MOU

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）國經協會今天舉行第38屆台瑞（典）經濟合作會議，雙方聚焦討論永續製造及智慧醫療兩大產業議題，並簽署智慧財產權、金融科技（FinTech）兩項產業合作備忘錄（MOU）。

國際經濟合作協會發布新聞稿指出，國經協會與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處舉辦台瑞（典）經濟合作會議，共有線下、線上超過200名來自產官學研界的人士與會。

國經協會說明，此次會議聚焦永續製造及智慧醫療兩產業議題。在永續製造上，雙方都提出對於永續製程、綠色轉型及環保材料的經驗與解方，盼藉由合作共同達成2050淨零排放的目標。

在智慧醫療部分，雙方先分享數位醫療技術及居家護理方案，也針對使用大數據、AI等技術與精準醫療，盼在醫療數位化升級的同時，也促進雙方產業整合協作。

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國經協會表示，此次會議也由中華民國專利師公會、瑞典專利師協會簽署台瑞典IPR產業MOU，以及由國立陽明交通大學、瑞典Norlinanders AB金融科技顧問公司簽署台瑞典FinTech產業MOU，盼推進雙邊智慧財產權及金融科技交流與合作。

國經協會說明，此次會議由中華電信總經理郭水義與瑞典愛立信集團尼爾森（Mats Nilsson）視訊連線，共同主持開幕儀式，也邀請經濟部次長陳正祺、瑞典外貿部次長言禾康（Håkan Jevrell）致詞，並見證兩項MOU簽署。（編輯：潘羿菁）1111118