永豐實砸19億 台中清水蓋新廠、楊梅廠增智慧化產線

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）投資台灣再添3案，其中永豐餘消費品實業預計投入逾新台幣19億元，將在台中清水蓋新廠，以及在桃園楊梅廠新增智慧化產線，盼滿足消費者對功能性商品的需求。

投資台灣事務所今天發布新聞稿指出，投資台灣三大方案今天再添3家企業，分別是台商回台方案的永豐餘消費品實業，以及中小企業方案的永傑空調機械、普瑞默生物科技。

永豐餘消費品實業為滿足消費者對功能性商品的需求，也盼滿足公司對ESG的重視，規劃斥資逾19億元，在台中清水興建新廠，廠房屋頂將加裝太陽能發電系統，並規劃在既有桃園楊梅廠新增智慧化產線，預計將創造61個就業機會。

永豐餘消費品實業旗下主力產品或品牌，包含有家庭用紙的「五月花」、「得意」、「柔情」，清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」以及「得意」。

為因應5G推動半導體產業發展，連帶設備業市場規模擴增，從事櫃各類鈑金生產的永傑空調機械，將投入逾1.5億元、增聘26名台灣員工，在新竹市新建仁愛廠區，並增添智慧化機器設備。

因台灣的心臟及癌症診療所需放射性藥物長期供不應求，且製造與運送具高度技術門檻，普瑞默生物科技鎖定此新興利基市場，規劃投入數億元建置頂級規格廠房，投資完成後將增加當地就業機會。

投資台灣事務所統計，投資台灣三大方案迄今已吸引1279家企業，共投資逾1兆8226億元，估創造14萬758個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。（編輯：蘇志宗）1111118