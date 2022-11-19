美股收小紅 法人：台股下週觀察美元指數等指標

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（中央社記者賴言曦台北19日電）美股18日收小紅，台股週五拉回修正，終場收在14504點，雖未站穩半年線，但週線連3漲。法人表示，台股指數下週觀察重點為美元指數、美元公債殖利率及國際股市走向，另巴菲特入手台積電ADR題材持續發酵，也牽動台股後市走勢。

美國公布零售數據利多，加上投資人試圖減輕對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的擔憂，美股18日震盪收小紅。

道瓊工業指數終場上漲199.37點，或0.59%，收在33745.69點；標準普爾500指數上漲18.78點，或0.48%，收在3965.34點；以科技股為主的那斯達克指數上漲1.10點，或0.01%，收在11146.06點；費城半導體指數上漲4.927點，或0.18%，收在2724.029點。

台股18日受美國聯準會官員鷹派言論影響，指數走高後拉回修正，尾盤收在14504.99點，下跌30.24點，跌幅0.21%，雖未站穩半年線約14523點，但週線上漲497.43點，週線連3漲。

台股近6個交易日成交值皆超過新台幣2000億元，其中有3個交易日成交值超過2800億元。

展望下週台股重要大事，國產集團22日將舉辦企業總部暨台北市政府衛生局辦公大樓新建工程動土典禮。另外，下週包含聚陽、光洋科、八方雲集、長榮航、開發金、富邦金、高力等上市櫃公司將召開法人說明會。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時表示，美國聯準會官員日前釋出鷹派言論，國際美元利率市場近期因而表現震盪。另外，市場認為，中國國家主席習近平近期在亞太經合會經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）及20國集團（G20）領袖會議釋出和緩談話，意味著台海緊張局勢暫無惡化疑慮，新台幣匯率回升，顯示憂心政治風險的資金正在回流。

林漢偉提到，股市名人巴菲特買進台積電美國存託憑證（ADR）題材持續發酵，也是牽動指數能否向上的觀察指標之一，加上美股、歐股、亞股已漲至相對波段高點，投資情緒進入觀望。因此，台股下週走勢須觀察美元指數、美元公債、國際股市表現及台積電後續能否挑戰500元股價關卡。（編輯：郭無患）1111119