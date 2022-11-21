台股上週漲近500點 法人：升息等干擾因素鈍化

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股上週勁揚497.43點，收在14504.99點，週線連3紅，美股18日震盪收小紅，台股今天開盤走勢將受市場氣氛牽動，法人表示，升息等干擾因素逐步鈍化。

台股18日上下震盪達200點，終場下跌30.24點，收在14504.99點，力守14500點關卡。台股上週漲多跌少，一週勁揚497.43點，漲幅3.55%，週線連3紅。

美國公布零售數據利多，加上投資人試圖減輕對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的擔憂，美股18日震盪收小紅。

安聯投信台股團隊表示，資金面、需求面與供給面是今年以來影響台股走勢主要因素，這些不確定性依然存在，不過升息等干擾因素逐步鈍化，庫存調整已經進行一半。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，美國聯準會官員日前釋出鷹派言論，國際美元利率市場近期因而表現震盪；另外，新台幣匯率回升，顯示憂心政治風險的資金正在回流。

法人指出，美國11月公布的CPI數字降幅出乎意料，激勵美股及國際股市大漲，但CPI年增率仍逾7%，與聯邦準備理事會（Fed）目標2%距離很遠，後續仍須留意Fed官員是否繼續發表鷹派言論。（編輯：張均懋）1111121