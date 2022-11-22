桂盟：入門及中階自行車市調整到明年仍待觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北22日電）鏈條大廠桂盟發言人陳泳仁今天表示，自行車市場近期的變化主要來自中低階車款衰退，但高階車款市況依然不錯；由中國海關統計，自行車出口月減30%，代表中低階自行車款已進入調整期。

陳泳仁在台灣證券交易所主題式產業講座暨休閒運動產業法說會指出，入門及中階自行車款市場調整到明年什麼時候，仍有待觀察。

他說明，桂盟主要生產自行車用鏈條，自行車鏈條市占率世界第一，各項產品以13種語言行銷超過150餘國，並在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，並致力於ESG（環境、社會、公司治理），持續推動企業永續發展。

桂盟統計，今年前3季合併營收新台幣57.19億元，較去年同期成長0.6%，每股盈餘12.9元。

陳泳仁說，桂盟從公司成立以來，生產的鏈條足可繞過地球到月球逾6.3圈。

桂盟1986年與變速器大廠Shimano合作，1989年開始在兩岸布局，2000年在越南同奈省設廠，2012年在櫃買市場掛牌，Shimano、巨大、美利達投資桂盟。（編輯：林興盟）1111122