微軟亞太年會首登高雄 建立數位韌性驅動新創科技

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）「DevDays Asia 2022亞太技術年會」今天在高雄舉行，呼應「Digital Imperative數位轉型，勢在必行」願景，以「數位韌性造局，跨域永續共贏」為題，分享全球人工智慧趨勢及挑戰。

由數位發展部數位產業署、台灣微軟主辦的這場國際數位科技年度盛會，吸引超過300人報名參與。邀請微軟全球高階主管來台分享最新微軟雲原生應用、開源技術、大數據、人工智慧與資安等趨勢及挑戰。

今年舉辦是睽違2年再次回歸實體活動，更是首度在高雄舉辦，高雄市副市長羅達生、台灣微軟首席營運長陳慧蓉、數發部數位產業署主秘黃雅萍等人出席，並至展攤了解在地夥伴創新科技。

高雄市政府經發局今天新聞稿表示，DevDays Asia亞太技術年會為微軟總部有感台灣身為亞洲人才中心的獨特地位，特別投資臺灣所舉辦的科技盛會，吸引包括亞洲其他地區技術人才參加，也是國內技術社群年度交流盛會。

羅達生致詞感謝微軟力挺高雄，自109年市府推動「亞灣5G AIoT創新園區」就響應成為首批進駐的國際大廠，今年6月更在亞灣籌辦「亞灣雲平台─微軟創新加速器」。首次於高雄舉辦DevDays Asia，用國際巨人的實力從創新到新創、技術到解決方案、社群黑客松到企業夥伴建構生態系，帶動大南方發展接軌國際。

羅達生說，高市府攜手中央推動南部半導體S廊帶、亞灣5G AIoT創新園區兩大科技政策，帶動電動車、循環材料、醫材、航太、無人載具等相關產業發展。此外，也著重在石化、鋼鐵、航運等傳統產業需求及實證，更是全台唯一聯合超過90家廠商成立「產業淨零大聯盟」的城市，期帶動後續商轉及跨域永續發展，創造市場需求，作為國家南向門戶。

羅達生表示，高市府宣布推動亞灣2.0，著重國際規模的延伸，期待利用亞灣獨有臨海近水港灣優勢，與中央再度合作吸引國際企業到高雄設立營運總部或旗艦中心，並發展國際金融創新科技，結合民生、休閒、文化等周邊設施，營造優質工作與生活環境。

陳慧蓉表示，看好南台灣科技發展動能與創新實力，首度在高雄舉辦DevDays Asia，盼激發在地競爭力與創新，點燃數位星火。DevDays Asia 2022以引領前瞻技術接軌在地為目標，新增跨域協作（Interoperability）、永續大未來（ESG-Sustainability）、工業元宇宙（Metaverse）與低程式碼開發（Low code & no code）等4大科技主題課程，在資安基礎上賦予開發者頂尖技術與數位工具，全面建構開發人才、創新科技與產業生態系等三大關鍵數位韌性。（編輯：孫承武）1111122