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健喬訂5年目標 拚達百億營收區域大型製藥集團

2022/11/22 17:48
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（中央社記者張良知台北22日電）製藥廠健喬在過去5年厚植實力、今年業績突飛猛進下，營收規模將超越新台幣40億元水準；董事長林智暉表示，未來5年希望能帶領健喬達到營收百億元（約3.5億美元）規模的區域大型製藥集團目標。

林智暉表示，健喬過去年以調薪及技術加給、獎金等措施因應留才、攬才的問題，在近年效益顯現。不僅人員流動率大幅降低，更吸引了外商藥廠人才，相較國內中小型藥廠缺工，以及跨國藥廠因俄烏戰爭天然氣斷供影響生產缺貨情況，今年業績明顯大幅成長。

他進一步指出，健喬2019年獲利4100萬元，2020年第1季起每季獲利逾6000萬元；而今年自1月起，每月獲利金額均達4000萬元以上，等於是每月均賺進2019年全年的獲利，成長力道可觀。

健喬指出，今年愛克痰及優列扶兩大重磅藥品前10月貢獻6.8億元業績，占健喬單家營收的24%，較去年同期成長43%。而在品牌效應顯現、海外藥廠缺貨及疫情帶動需求下，今年9月、10月愛克痰銷售持續成長，預估全年銷售可望達到1億顆規模，較以往5000萬顆成長1倍。

健喬今年在自身成長、策略聯盟及持續購併效益顯現下，前3季合併營收31.3億元，年增35%；稅後盈餘6.39億，創歷史新高，較去年同期2.07億元，成長208%，每股稅後盈餘1.96元。

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展望2023年，愛克痰發泡錠在東南亞及中南美洲等海外市場將持續成長，以及大陸市場愛克痰將開賣，健喬營收可望在國內外都有亮麗表現。預期在不含中國及港澳的海外市場市占率，健喬將可望由6%成長至10%以上，僅次於全球市占合計達45%的前兩名贊邦（Zambon）及諾華（Norvatis），位居第3位。

健喬指出，以往財報的業外虧損約2億元，今年縮減至虧損7000萬元至8000萬元。由於過去幾年的購併案包括景德、健康、優良及瑞安，透過銷售團隊及廠端的整合，銷管費用率的下降及規模經濟效益顯現，讓健喬的毛利持穩。在多家子公司明年可望轉虧為盈，健喬明年業外的財務預算有機會轉正。（編輯：楊凱翔）1111122

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健喬
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