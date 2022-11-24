10月外匯存款創雙高 資金匯回、銀行優利定存助攻
2022/11/24 19:03（11/24 19:16 更新）
央行24日公布10月金融概況，根據統計，活期性存款增速放緩，定期及定期儲蓄存款則創雙高紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北24日電）央行今天公布10月金融概況，其中外匯存款餘額新台幣8.78兆元、續寫歷史新高，年增率則放大至23.52%，創下2013年11月以來、9年最大漲幅；央行官員表示，除了壽險業資金匯回，銀行競推優利方案吸金也成為推力。
央行統計，10月因活期性存款成長減緩，M1B年增率下降為5.18%；M2年增率上升為7.32%，則是因外匯存款成長上升，以及放款與投資年增率上升所致。
10月外匯存款寫下「雙高」紀錄，央行經研處副處長蔡惠美點出4大原因，一是出進口的外匯淨收入成長，二是壽險業收回國外證券投資、資金匯回，三是部分銀行推動外匯存款優利專案吸引資金。
第四，新台幣匯率10月小幅貶值，外匯存款折算為新台幣後，漲幅也略為擴大。
從10月統計還可發現，活存與定存呈現兩樣情，活期性存款增速放緩，定期及定期儲蓄存款則創雙高紀錄，期底餘額15兆5364億元寫下歷史新高，年增率6.15%則是2012年4月以來最大增幅。
蔡惠美說明，央行今年持續升息，眼見利率走揚，民眾紛紛把放在活存的錢挪至定存，活期性存款餘額應聲下滑；另一方面，台股震盪走跌，證券劃撥存款餘額減少也有影響。（編輯：潘羿菁）1111124
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