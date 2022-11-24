10月M1b與M2續呈「死亡交叉」 證券劃撥存款跌破3兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行今天公布10月金融概況，其中兩大數據透露台股動能浮現隱憂，一是10月M1b、M2年增率再現「死亡交叉」，二是反映散戶投資信心的證券劃撥存款月底餘額持續下跌，失守3兆元大關。

央行統計，10月因活期性存款成長減緩，M1b年增率下降為5.18%；M2年增率上升為7.32%，則是因外匯存款成長上升，以及放款與投資年增率上升所致。

外界常以M1b、M2的年增率走勢評估市場資金動能，當M1b大於M2，一般會認為資金動能充沛，稱為「黃金交叉」；若M1b年增率低於M2，則被視為「死亡交叉」。

10月M1b與M2續呈「死亡交叉」格局，再觀察另一項被視為散戶投資信心風向球的指標－證券劃撥存款月底餘額，月減897億元，降至2兆9766億元，失守3兆元大關，令人憂心台股資金動能堪慮。

若觀察證券劃撥存款餘額平均表現，10月大減1174億元，更創下2010年3月以來、歐債危機後的最大減量。

央行經研處副處長蔡惠美指出，10月台股指數往下走，但月底已有回升，11月升幅擴大，散戶「近期可能有不同對市場的解讀」；暗示11月台股回升，可望激勵投資人信心。

至於M1b、M2年增率續呈「死亡交叉」格局，蔡惠美表示，M1b涵蓋活期性存款，確實會與股市表現連動，但M2包括定期性存款、外匯存款，這些數據與經濟活動關聯較大，因此從央行立場來看，這兩數據應該分開解讀。

另外，從央行公布的金融概況中，也可發現10月金融機構淨超額準備水位大幅下降，僅剩169億元，為2012年8月以來新低；蔡惠美解釋，央行今年以來貨幣政策持續緊縮，除了升息，還兩度調升存款準備率，使得市場資金水位降低。（編輯：潘羿菁）1111124