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台股量縮 法人：市場觀察感恩節、黑五銷售業績

2022/11/23 19:14
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（中央社記者賴言曦台北23日電）台股今天在生技、金融族群強勢帶動下，終場站上14600點。法人分析，歐美外資隨著感恩節假期將至，交易偏清淡，另市場也在觀察感恩節、黑色星期五等2大消費旺季的購買情況。

台股早盤在半導體族群領軍下跳空開高，盤中電子股熄火，買氣收斂，指數低點至14573點，在強勢生技、金融類股帶動下，終場收在14608.54點，上漲66.34點，漲幅0.64%，成交值新台幣1874.32億元，量能不足2000億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時分析，指數今天主要由轉強的金融等類股帶動，但近期因感恩節假期將至，歐、美系外資假期前交易多偏清淡，影響大盤量能萎縮，指數輪動也會較快，研判早盤領軍台股開高的半導體族群會在盤中翻黑，就是跟資金輪動有關。

除了歐美系外資假期前交易偏淡，林漢偉也指出，感恩節、黑色星期五將至，市場也在觀察兩大重要銷售旺季的業績成果，並作為資金布局的重要參考。

林漢偉認為，因此在感恩節、黑五等業績成果出爐前，預估投資人會偏向卡位與全球消費無關的族群，例如生技、金融等類股；另外新台幣匯率、美國公債殖利率走勢也是資金流向的觀察重點。（編輯：楊凱翔）1111123

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林漢偉
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