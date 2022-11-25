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富智康印度子公司拚上市留才 修訂購股權計畫

2022/11/25 10:49
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海旗下富智康表示，為符合印度監管規定，富智康股東臨時會將討論通過子公司BFIH修訂購股權計畫，以留才激勵員工。

富智康24日公告，建議修訂附屬公司Bharat FIH Limited（BFIH）購股權計畫，以符合印度監管規定，相關修訂將於建議分拆BFIH並在孟買證券交易所及印度國家證券交易所獨立上市完成後，適用於BFIH。

富智康指出，BFIH購股權計畫已在去年3月下旬獲BFIH股東採納，並在去年5月底獲富智康股東會通過；BFIH股東會在今年10月下旬通過建議修訂BFIH購股權計畫，將在富智康股東臨時會討論待通過。

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富智康表示，BFIH購股權計畫目的在吸引及留聘有能力、幹練及經驗豐富的人才，藉著提供獲取BFIH股本權益的機會，激勵相關人才繼續留任在BFIH集團。

根據BFIH申請印度上市資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，去年在印度EMS市場營收占有率約15%，BFIH在印度南部設有3個園區，製造行動手機、機械、電動車、電視、穿戴裝置、通訊產品等產品。（編輯：張良知）1111125

#富智康
#BFIH
#印度
富智康
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