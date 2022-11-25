台經院：歐美緊盯台灣選舉 攸關未來國際合作

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣11月26日為九合一大選暨修憲複決公投投票日，儘管性質是地方選舉，台經院院長張建一直言「這次不太一樣」，認為歐美緊盯台灣政治板塊變動，這不僅牽動經濟政策，還會影響國際合作。

台灣經濟研究院今天舉行景氣動向記者會，媒體關注台灣選舉對於國內經濟的影響，張建一表示，明天是地方選舉，大家可能認為不影響國家經濟政策方向，但這幾年台灣因經濟結構調整，國際能見度大大提升，因此這次地方選舉的意義不太一樣。

張建一指出，2018年美中貿易戰爆發至今，地緣政治的角力持續延燒，漸漸形成自由經濟、獨裁經濟兩大陣營。

張建一接著表示，過去幾年的經濟政策走向，讓台灣得以在國際變局中，經濟成長、就業穩定仍有很好表現，物價也遠比其他國家穩定；此外，台灣產業強項半導體是全球矚目的重點產業，這些因素都強化台灣與國際供應鏈的連結。

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細數近幾年台灣與國際交流、合作情況，張建一表示，除了台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），還有台美21世紀貿易倡議、美國籌組晶片四方聯盟（Chip 4）等，與歐洲也有多次交流，「Taiwan這個字這幾年在國際能見度很高」。

張建一直言，歐美擔心台灣這次地方選舉是否牽動2024年的總統選舉，進而改變過去幾年與歐美的協議或是合作；他表示，台灣民眾覺得九合一大選沒什麼，但國際可能不這麼認為，選後台美、台歐經濟合作會不會有變化，值得密切關注。（編輯：翟思嘉）1111125