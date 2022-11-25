程泰訂單能見度看到明年首季 估產業景氣第2季後回升
2022/11/25 16:39
（中央社記者鍾榮峰台北25日電）工具機廠程泰今天預估，景氣回升要到明年第2季之後，在手訂單規模約新台幣9億多元，能見度看到明年第1季。
程泰下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，發言人林廷霜指出，今年前3季中國業績比重下滑、營收減少，主要是受到COVID-19疫情封控影響，台灣業績提升，主要是政府學校標案挹注，歐洲市場業績有起色；此外新台幣兌美元匯率貶值，提升毛利率表現，預估今年業績力拚維持去年水準。
展望明年營運，林廷霜預期，工具機產業景氣回升要到明年第2季之後，程泰積極發展航太和風電相關工具機產品。
法人問及在手訂單和能見度，林廷霜說明，目前在手訂單規模約新台幣9億多元，訂單能見度可看到明年首季；至於產品交期，目前量產機種交期約3個月，複合機和客製化機種交期約6個月。
至於原物料庫存狀況，林廷霜指出，目前沒有缺料狀況，螺桿庫存水位約3個月至4個月，控制器交期已縮短。
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法人問及原物料價格上漲影響，林廷霜表示，去年原物料價格漲幅高，程泰部分調整產品售價，今年下半年市況需求開始下滑，程泰持續與供應商議價。
程泰前3季合併營收新台幣48.63億元，年減2.3%，前3季合併毛利率25.36%，年增2.7個百分點，前3季合併營益率11.85%，年增近2.9個百分點，前3季累計獲利5.85億元，大幅年增111.2%，前3季每股基本純益（EPS）為5.3元，優於去年同期EPS 2.51元，其中第3季受惠新台幣貶值業外收益挹注，單季獲利2.42億元，是2020年第2季以來高點，第3季EPS 2.2元。（編輯：楊凱翔）1111125
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