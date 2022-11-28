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台積電領跌、中小型股撐盤 台股退守14600點

2022/11/28 11:37（11/28 12:00 更新）
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台股28日一度重挫逾200點，隨後跌勢收斂，14600點關卡失而復得。（中央社檔案照片）
台股28日一度重挫逾200點，隨後跌勢收斂，14600點關卡失而復得。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北28日電）九合一大選結束，加上美科技股漲多拉回，台積電表現弱勢，資金轉向中小型股；台股今天早盤一度重挫逾200點，隨後跌勢收斂，14600點關卡失而復得。

11時25分止，加權指數來到14619點，下跌約158點，成交值約新台幣1309億元，8大類股僅紡織股由黑翻紅。

台積電盤中最低來到482.5元，下跌15.5元；大立光早盤開低後，盤中翻紅來到2275元，上漲15元；鴻海在平盤100.5元上下狹幅整理。

朋程決定透過鉅額逐筆交易方式取得強茂旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽最大股東，朋程盤中強攻至漲停173元後打開，強茂小漲，茂矽奔上漲停板42.4元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，依經驗顯示，近20年縣市長選舉過後，台股常先出現震盪，但之後一、兩個月多呈現上漲；台股今天下挫最主要還是受美科技股漲多拉回影響。

蔡明翰指出，台股11月大漲，技術面呈現正乖離，短線漲多拉回，後續觀察全球資金流向及美元強弱勢變化。（編輯：張良知）1111128

#台積電
#台股
#九合一選舉
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