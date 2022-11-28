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億光告瑞眾及亮麗星侵權 求償1億元

2022/11/28 13:20
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（中央社記者潘智義台北28日電）億光電子今天宣布，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告瑞眾及亮麗星公司所製造及販賣燈泡、燈管、吸頂燈及崁燈等系列LED產品，侵害億光台灣專利。

億光發布新聞稿指出，瑞眾及亮麗星侵害億光專利，億光向被告共請求損害賠償新台幣1億元，並要求立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

億光聲明指出，瑞眾的亮博士及亮麗星的LiGHTNESS LED產品，已侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。相關專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

億光重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權的一貫立場。

億光強調，不斷投入擴充技術及產品的研發、製造及設計能力，加深智慧財產權布局，以強化產品競爭力，目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利。（編輯：張良知）1111128

#億光
#瑞眾
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