碳封存利用關鍵戰略 3部會擬於年底前提行動草案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北28日電）國科會今天表示，與經濟部及環保署共同規劃的碳捕捉、利用及封存（CCUS）關鍵戰略布局策略，聚焦技術、產業應用、法規3面向，將參考產官學各方建議，調整擬於年底前提出的行動計畫草案。

為達成淨零轉型目標，在行政院能源及減碳辦公室指導下，國家科學及技術委員會偕同經濟部及行政院環境保護署，今天共同辦理「碳捕捉、利用及封存關鍵戰略社會溝通會議」。

國科會今天發布新聞稿指出，會中邀請橫跨政府單位、企業、學研專家及民間團體等代表與會，聽取各界意見、凝聚共識，展現政府推動CCUS關鍵戰略的決心。

國科會表示，淨零碳排已成為全球減緩氣候變遷的重要目標，國發會也已公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，聚焦12項淨零關鍵戰略。

國科會指出，其中CCUS關鍵戰略是由國科會、經濟部及環保署共同負責，3部會預計將於今年年底前提出CCUS關鍵戰略行動計畫草案。

國科會副主委林敏聰表示，根據國際能源總署的分析，現行科技只能協助達成2030年前的減碳目標；到了2050年，大約一半的減碳需要更前瞻的技術。

他指出，CCUS是後期重要關鍵減碳技術之一，因此國科會、經濟部與環保署已於去年提前布局規劃，以跨部會合作方式共同推動台灣CCUS技術發展、產業應用及法規配套。

國科會表示，會議中，國科會說明與經濟部及環保署共同規劃的CCUS關鍵戰略布局策略。

在「技術」方面，國科會指出，短期將投入較成熟的碳捕捉技術擴大應用規模、轉化二氧化碳為高附加價值化學品技術精進，及地質封存與監測等基礎調查與評估，長期則與國際同步持續投入前瞻CCUS技術開發。

在「產業應用」方面，國科會表示，將透過國營事業帶頭進行示範驗證，並將經驗及效益擴散至相關產業其他廠商。在「法規」方面，目前環保署已進行跨部會討論並新增CCUS相關條文於「氣候變遷因應法」，後續將依法授權，完備國內碳封存相關法規。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會指出，針對台灣CCUS未來技術路徑與涉及公正轉型議題規劃，以及所因應的配套措施與解決方案，與會的各領域代表提出諸多建議，也為CCUS未來推動所需要的社會溝通策略，及要面對的公正轉型議題，提供更多元思維。

國科會表示，將與經濟部及環保署參考今天的各方建議，調整CCUS關鍵戰略行動計畫草案，後續也將持續進行社會溝通與公正轉型工作，滾動調整CCUS關鍵戰略行動計畫相關措施，以兼顧淨零轉型環境、經濟及社會需求。（編輯：潘羿菁）1111128