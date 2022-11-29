直得明年歐美銷售看佳 估第2季營運逐步向上

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）線性滑軌和線性馬達廠直得科技目前在手訂單維持2個月水準，產品價格變動不大，明年歐洲和美國銷售看佳，觀察台灣內銷和中國大陸市況，預期明年第2季營運可逐步向上。

直得下午受邀出席券商舉辦線上法人說明會，展望明年營運，直得發言人李柏蒼指出，歐洲和美國市場銷售看佳，中國大陸因為COVID-19疫情封城變數大，預期明年歐洲、美國和台灣外銷持續成長，台灣內銷和中國大陸市場需進一步觀察，中國大陸要看物流和疫情狀況。

李柏蒼預期，明年第1季營運有農曆春節和工作天數較少因素，保守看待，預期第2季營運可逐步向上，明年營運不悲觀。

關於台南樹谷二廠建置，李柏蒼指出，目前持續內部裝修，預估安裝試車後才能推估產能和營收貢獻；德國南部新廠規劃，目前已經買地，準備自建CPC歐洲廠房，新廠建置規劃中。明年資本支出主要在樹谷二廠，詳細數字仍在評估。

法人問及產能利用率，李柏蒼指出，目前平均稼動率約6成至7成；至於在手訂單規模隨客戶調整，維持2個月水準，沒有太大變動。

關於新產品微型6軸機械手臂，直得指出，80%零件自製，目前訂單樂觀，詢問度高，可應用在整廠自動化設計。

談到匯率因素，直得表示，匯率影響不大，儘管美元匯率升值，但美國也升息，可彌補歐元貶值，目前前3季有匯兌收益，10月歐元匯率升值、美元穩定，影響不大。

至於產品價格，李柏蒼表示，直得產品價格變動不大，原先規劃漲價，不過景氣趨緩，漲價作業暫緩；至於材料成本沒有調漲，工具機產業景氣影響有限，半導體應用回穩。

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從市場來看，今年前3季台灣外銷占比約30%、台灣內銷占比約12%、歐洲市場占比約27%、中國占比約17%、美國占比約14%；從產品營收比重來看，前3季微型線性滑軌占比約60.7%，大型線軌占比約34.4%，線性馬達占比約4.8%。

直得今年前3季合併毛利率42.73%，較去年同期41.84%微增，前3季累計稅後獲利新台幣2.53億元，較去年同期2.47億元微增2.3%，前3季累計每股基本純益2.85元，較去年同期2.78元略佳。（編輯：張均懋）1111129