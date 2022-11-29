搶新南向智慧產業商機 貿易局率團前進馬來西亞

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）為掌握新南向國家智慧產業商機，經濟部國際貿易局長江文若率經貿訪問團前進新南向國家，今天首站於馬來西亞吉隆坡舉辦首場洽談，吸引52家買主洽談逾180場次，促成近1500萬美元商機。

貿協發布新聞稿指出，貿易局攜手貿協舉辦「2022年新南向智慧產業經貿訪問團」，要協助台灣的智慧產業業者，更能掌握疫後解封後的新南向商機，並成為疫後解封首發團。

國際市場智庫公司Frost & Sullivan推估，全球智慧城市產值至2025年將達2兆美元規模，關鍵技術包含AI、個人化醫療、機器人、智慧交通、能源科技等。貿協指出，除歐美先進國家開始布局智慧城市，亞洲及東南亞有上千個城市推動智慧城市計畫。

貿協說明，此次經貿訪問團鎖定為智慧產業、冷鏈物流及智慧交通3大產業主軸，其中智慧產業涵括智慧製造、智慧機械、工業4.0、智慧農業、智慧生活、智慧醫療、智慧交通及智慧城市等，也獲28家智慧產業應用相關的台灣業者共襄盛舉。

貿協表示，此次除安排媒合洽談，也根據團員產業屬性分兩大部分，一為是智慧產業安排參訪馬來西亞中小企業協會（SME Association of Malaysia）、巴生巨盟批發城（GM Klang）、馬來西亞電腦及多媒體業公會（PIKOM）等。

貿協解釋，馬來西亞今年推出「2030年共享繁榮新願景，著重創造高價值、高科技經濟及多元化資源和成長潛力，推動數位化基礎建設，盼藉城市建設，打造馬來西亞成為東南亞資訊工業中心。

其次是冷鏈物流產業，則安排前往參訪馬來西亞首家智慧冷凍庫經銷商Golog Cool Chain，及首家獲得冷鏈物流服務認證的東盟公司Tasco Yusen Gold Cold等行程，盼透過實地訪察深入了解馬國市場。

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貿協說明，因應後疫情時代帶動服務結構改變，馬來西亞三面環海，馬國政府提出物流及貿易便利化藍圖，從食品加工到支援供應鏈等冷鏈相關產業正蓬勃發展，吸引業者大規模投入。

新南向智慧產業經貿訪問團團長、鈺璽光電董事長林銘仁指出，受全球疫情影響，冷鏈在馬來西亞開始受到關注與發展，現在正是產業大展身手的黃金時期，他鼓勵台灣業者疫後積極把握新南向市場。（編輯：林興盟）1111129