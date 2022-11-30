聯嘉年業績拚成長逾3成 新品2023年貢獻營收

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）LED廠聯嘉光電今天預估，短期目標每年業績成長率要超過30%，2025年後每年成長目標超過20%。聯嘉也布局量產LED次世代顯示器和自適應式頭燈，預估在2023年開始貢獻營收。

聯嘉下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望未來營運，總經理黃昉鈺表示，持續以專利車燈用光源模組Uniform Flexible LED module相關技術，維持北美每6至8輛新車、至少有1輛車有聯嘉的產品。

此外黃昉鈺指出，聯嘉持續精進自適應式頭燈（ADB），期望成為全球重要前車燈LED模組供應商之一，聯嘉也布局量產LED次世代顯示器。法人預期，聯嘉在ADB和LED次世代顯示器在2023年開始貢獻營收。

聯嘉也持續開發性價比高的LED戶外照明及號誌燈等綠能產品，並參與智慧城市解決方案，繼續是北美重要供應商。

基於目前營運展望，黃昉鈺表示，聯嘉短期目標是每年業績成長率超過30%，2025年後每年成長目標超過20%。

在美國密西根新廠布局，聯嘉表示，密西根廠已正式量產，法人指出，現有廠房全產能7條生產線，目前為止裝置3條線，訂單到今年第3季小量生產，預期明後年貢獻逐漸增加。

法人表示，聯嘉今年接單規模超過新台幣100億元，每年貢獻營收的訂單將會逐年增加。

在電動車布局，法人指出，聯嘉持續獲得美系電動車大廠特斯拉（Tesla）訂單；聯嘉也取得Cybertruck、Rivian、GM等車廠委託設計製造（ODM）專案。

從市場來看，根據資料，今年前10月美洲市場占聯嘉整體營收比重約73%，中國占比約13%，台灣占比約6%，歐洲占比約7%；從應用來看，車燈占比達86%，綠能占8%，工業占6%。

今年前10月聯嘉自結累計合併營收新台幣32.41億元，較去年同期30.34億元增加6.82%，聯嘉指出，車用晶片及電子元件供貨吃緊，各大車廠不定期停工或減產；加上俄羅斯與烏克蘭戰爭導致歐洲汽車關鍵零配件斷鏈，影響出貨低於預期。

聯嘉前3季合併毛利率15.56%，較去年同期19.57%下滑4個百分點，公司指出，俄烏戰爭、全球車用晶片及電子材料短缺，各車廠被迫減少生產，影響營收外也連帶影響稼動率，使毛利率下降。

此外，新台幣兌美元匯率走貶、以及各類運費增加，也影響聯嘉前3季毛利率。（編輯：黃國倫）1111130