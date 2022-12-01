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媒體與數位平台首場對話延期 數位部：第2場如期召開

2022/12/1 10:33
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（中央社記者蘇思云台北1日電）外界關注媒體與數位平台首場對話延期，後續進度如何。數位部表示，希望雙方要提前3天提供資料，明天下午會如期舉行第2場對話，規劃由數位部次長、文化部次長主持會議。

立法院交通委員會邀數位發展部長唐鳳、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等就「我國太空科技產業與低軌衛星發展現況、監理機制、未來願景及運用、事故調查及處理等相關規劃」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷關注媒體與數位平台對話首場11月29日突然喊卡，廣電媒體衛星公會提到對此「一頭霧水」，詢問相關原因與後續進度。

數位部產業署長呂正華表示，因為雙方聯繫，希望前3天可以彙整討論題目，當初排11月29日是希望前3天、也就是上週可以收到雙方意見，不過都沒收到雙方意見。明天下午會舉行第2場對話，由數位部次長、文化部次長主持會議。

陳耀祥表示，第一次會議雙方都沒有要提供資料，當時聯繫可能有點誤解，由於是媒體跟平台雙方第一次見面，對於如何進行，可能程序上有些沒協調好地方，數位部會召開後續會議。

呂正華表示，後來各部會在11月29日有召開會議，相關會議如何進行，NCC跟文化部都有完成相關程序。

數位部規劃年底前召開4場會議，原訂11月29日舉行的Google跟廣電媒體首場對話規劃延後召開，其餘3場對話目前仍依原時間進行。第2場12月2日對話由Google跟平面媒體對話，其他兩場在12月6日跟9日，由Meta分別跟廣電媒體與平面媒體對話。（編輯：趙蔚蘭）1111201

#數位部
#呂正華
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