低軌衛星放寬外資持股限制？ 唐鳳：不改變法規規範

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（中央社記者蘇思云台北1日電）台灣開放申請低軌通訊衛星執照，外界關注是否可能放寬外資持股限制。數位部長唐鳳表示，就算透過衛星提供服務，仍屬於電信事業，就要依電信管理法規範走，即不會因此改變相關外資既有持股的規範。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、國科會前瞻及應用科技處長陳國樑、國家太空中心主任吳宗信等，就「我國太空科技產業與低軌衛星發展現況、監理機制等」報告並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔詢問低軌通訊衛星釋出執照狀況，是否有業者來申請。

唐鳳表示，11月初開放頻率申請，這次截止日期到年底，目前所知業者都有在準備，但是離正式遞件申請還有一點時間。

至於目前有哪些業者來接觸，唐鳳表示，來談的已經超過3家，但是這跟遞件申請並不同。

在執照申請資格部分，依電信管理法相關規定，申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過49%，直接及間接持股不得超過60%，且不得有大陸地區投資人投資。由於部分國際低軌衛星業者採取獨資策略，外界關注會不會造成沒人申請，或是使否有可能因此放寬外資持股限制。

唐鳳回應，就算透過衛星提供服務，仍然屬於電信事業，電信事業商用本來就有對應規範，要改變法律就要立法院，相關規範在電信管理法都有說明，意即並不會因此改變相關規範。（編輯：潘羿菁）1111201