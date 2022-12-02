能率擴大車用布局 不排除再啟動併購

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）能率創新表示，看好車用市場，將持續擴大車用事業群布局，除了持續擴充東南亞工廠，也不排除進行車用事業的併購計畫，全力加速車用事業群成長。

能率今年受到車市晶片缺料導致車廠出貨目標下修，加上3C業務景氣不佳等因素影響，累計前3季營收新台幣79.7億元，年減7.5%，稅後轉為虧損300萬元，每股虧損0.02元。

展望明年，能率表示，市場期望缺料問題明年將逐步緩解，進一步帶動業績重啟動能。另外，電動車輕量化趨勢明確，成功研發的金屬與塑膠的複合式材料已陸續打入日系大車廠供應鏈，有望搶搭電動車起飛列車。

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能率指出，3C事業群比重持續下降，計劃淡化3C腳步也因疫情更加速。由車用事業群領軍的計畫將更加速拓展，再加上國際局勢及疫情影響，持續進行各地生產基地分散布局，以因應終端客戶在地生產需求。

能率表示，隨著近幾年營運版圖擴張，持續擴充東南亞工廠，繼收購IKKA-KY與Sol-plus之後，計劃再收購電動車相關公司。目前仍積極評估日本併購標的，明年可望有成果。（編輯：趙蔚蘭）1111202