經部預告112年綠能躉購費率 光電微降、其餘多持平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部今天預告112年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案，與111年度躉購費率相比，除太陽光電微降，其餘能源保持平穩或微幅上漲，並新增小水力發電不及500kW費率級距及「農林植物」躉購費率類別。

能源局官員說明，從國外進口棕梠殼進行生質能發電即屬農林植物類別，符合淨零轉型的能源減碳策略。

經濟部透過新聞稿說明112年度各類再生能源電能躉購費率草案重點，第一，太陽光電躉購費率採1年2期，按各分類容量級距區分費率，平均微降1至3%，第1期平均費率為每度新台幣4.4045元。

官員表示，躉購費率是依匯率、利率、營建工程物價指數等進行綜合評估，加上國外光電設計成本趨勢向下，而計算出微降結果；但舉例來說，匯率變化快、難捉摸，因此必要時都會滾動檢討、調整費率。

第二，風力發電不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元；30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。另考量浮動式離岸風電的成本資訊有限，在技術發展尚存變異性與不確定下，暫不區分浮動式離岸風電分類。

第三，生質能發電因應國內發展燃煤機組轉型為生質能專燒電廠規劃，及其應用料源的型態，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度3.1187元。

生質能有厭氧消化設備（沼氣發電）部分，除持續鼓勵國內畜牧場設置外，也配合未來採共消化型態的沼氣發電案場增加，躉購費率提高為每度7.0089元。官員說明，過去多是單一料源進行沼氣發電，例如養豬、養雞場廢棄物；共消化型態代表加入果菜廢棄物一起發酵，所需時間較長、技術層次較複雜，成本比較高。

另外，無厭氧消化設備類別，維持111年度費率水準，即每度2.8066元。

第四，廢棄物發電維持111年度費率水準，農業廢棄物部分，躉購費率每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，躉購費率每度3.9482元。

第五，小水力發電增訂不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元；500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，維持111年度費率水準，即每度2.8599元。

第六，地熱發電不及2MW容量級距部分，躉購費率為每度5.9406元；2MW以上部分，維持111年度費率水準，即每度5.1956元。第七，海洋能發電維持111年度費率水準，每度7.3200元。

至於112年度獎勵配套機制增修訂重點，第一，基於台電公司加強電力網均化成本具有各類再生能源適用性，因此一致化予以反映外加費率。第二，為反映太陽光電共同升壓站分期併網特性，在總收益相同原則下，減輕升壓站業者初期還款壓力，將升壓站相關額外費率納入使用率因素加以調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三，考量電業商業營運模式，調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點提前至取得「籌設許可」之日，以達設置案場加速推動效果。官員補充，這是針對大型電業，小型光電廠仍維持取得「同意備案」之日作為寬限期起算點。

經濟部規劃於6日及12日舉行「112年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議，後續將再召開審定會針對各界意見予以討論，並加速完成審定作業及公告程序，以利再生能源業者投資規劃。（編輯：楊蘭軒）1111202