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全球金融業面臨挑戰 黃天牧：對台灣有信心

2022/12/5 12:36
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（中央社記者范正祥台北5日電）全球金融業今年面臨諸多挑戰，國民黨立委賴士葆今天質詢金管會主委黃天牧是否同意台灣金融業寒冬要來了。對此，黃天牧說，每個國家金融業都有自己的韌性，對台灣金融業還是有相當的信心。

立法院財政委員會審查電子支付機構管理條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。

賴士葆質詢指出，今年前8個月，台灣金融業獲利情況不好，明年一般來講預估也不會太好，「奇怪，如果是受升息影響，對銀行應是利多才是，怎麼會這樣。」

黃天牧指出，升息是利多，它的利差收益會增加，可是就是它有一些投資部位受到會計政策選擇，所以評價有些損失。

另外，黃天牧也指出，去年台灣金融業獲利是歷史的新高。今年的確是因為升息，是因素之一。

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賴士葆追問，是否同意「台灣金融業寒冬要來了」這句話，因為全世界金融業寒冬已經看見了。對此，黃天牧說，這個「全世界」是指外資金融機構，像瑞士信貸或某一家英國金融機構，台灣目前沒有看到有所謂顯著裁員的趨勢。

賴士葆再問，所以全世界金融業不好、台灣的很好，黃天牧說，每個國家的金融業還是有它自己的韌性，「我對台灣的金融業還是有相當的信心」。（編輯：張均懋）1111205

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