工總：供應鏈將「一世界兩系統」 台商難再左右逢源

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）中共20大日前落幕，工總日前邀集兩岸事務相關學者專家閉門座談，學者專家研判未來中共雖不至片面中斷ECFA，但未來全球供應鏈將形成「一個世界、兩套系統」，台商恐將從過去的「左右逢源」變成「左右為難」。

工總發布新聞稿指出，為落實「以民間先行，政府支持」的兩岸交流原則，工總日前邀集台灣的兩岸事務相關學者專家閉門座談，與會學者專家除針對中國經濟前景進行預測，也對未來兩岸經貿交流提出建議。

中國經濟前景及政策預測方面，與會學者專家認為，中共在20大報告中頻繁提及「安全」，顯示中共將以經濟安全與高品質發展，取代過去重視經濟建設及GDP高速成長的路線，經濟發展路線也可能左傾，並更以意識形態掛帥。

其中，與會專家學者認為，儘管中國第3季GDP成長率優於預期，但那是因中國提前落實原規劃的基礎建設投資進度，進而拉動該季GDP表現，然因投資總量不變，若不鬆綁「清零」政策，中國經濟勢必持續疲弱。

未來推動兩岸經貿交流方面，與會學者專家提醒，從20大報告中，雖未見中共對台政策方針有太大變化，但政治面有緊縮趨勢，因此未來對台商言行恐更加嚴格審視，因此建議台商盡量避免涉入政治事務。

與會專家學者研判，未來中共對台政策並不會有結構性改變，如海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）也不至遭中方片面中止，主因是兩岸經濟依存紐帶若遭切斷，將不符合中共目前對台灣的經濟融合方針。

此外，與會專家學者也研判未來中方將持續對台經濟融合措施，並吸納台灣優勢產業的人才及技術，並持續運用過去各種對台優惠措施、融台舉措，但目標會調整為將台灣產業的優勢強項，納為中國所用。

與會學者專家提醒在中國的台灣企業，應留意中國環保及稅務政策動態，且在中國「金稅工程」實施後，台商所有資金運用及流動動態都將無所遁形，因此需格外留意稅務處理。

學者專家也提醒，未來全球供應鏈將形成「一個世界、兩套系統」，台商恐將從過去的「左右逢源」變成「左右為難」，也因中國供應鏈有無法取代之處，美中未來仍將在中低階成熟產品繼續維持來往（再掛勾）。

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不過，美中將在高階、先進製程部分「精準脫鉤」，因此與會學者專家認為，在半導體或特定領域為「隱形冠軍」、且與中國市場連結較深的台商，應特別留意此狀況。

最後，針對兩岸交流，與會學者專家建議政府應關注區域全面經濟夥伴協定（RCEP）發展、盡速恢復小三通、盡速恢復兩岸直航航點，呼籲政府可透過民間經貿團體，與中方溝通對話，以維兩岸和平穩定。（編輯：翟思嘉）1111206