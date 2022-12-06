百達獲比亞迪電動車訂單 機器人切入新加坡市場

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）百達-KY董事長黃亮茳今天表示，在印尼獲得Aisin集團新訂單，在新加坡服務型機器人開始出貨，在中國獲比亞迪電動車及油電混合車新款車型零件5年訂單。

百達-KY下午受邀參加台灣證券交易所舉辦新南向主題式業績發表會，黃亮茳指出，百達-KY在新加坡、中國無錫、印尼雅加達及匈牙利設有生產據點，布局亞洲、東南亞及歐洲市場。

黃亮茳表示，中國雖有COVID-19疫情影響，不過百達-KY今年獲得比亞迪電動車及油電混合車新款車型零件5年訂單，受惠比亞迪在中國及海外市場成長可期，加上現有客戶訂單支持，預期明年業績可望成長。法人預估，百達-KY明年業績目標成長2成。

在東南亞市場，黃亮茳指出，印尼子公司成長優於預期，今年也取得印尼Aisin集團新訂單，供應減振器及離合器零件。

在新加坡，黃亮茳表示，2年時間在服務型機器人和機器人控制軟體系統，已獲訂單並開始出貨。

從客戶端來看，百達-KY前4大車用客戶包括Faurecia、Akebono、Benteler、Magna，此外也切入比亞迪電動車和油電混合車零件供應鏈，博世（Bosch）訂單也增加。（編輯：翟思嘉）1111206