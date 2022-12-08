第一金人壽明年元旦資產重分類 估淨值增25億元

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（中央社記者張璦台北8日電）第一金人壽今天宣布改變管理金融資產的經營模式，以民國112年1月1日為金融資產重分類日，以111年9月底數字推估，淨值可增加新台幣25億元；截至目前，第一金人壽為第8家進行資產重分類的壽險公司。

為緩解淨值風暴，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽、三商美邦人壽等7家壽險公司今年10月1日起已陸續進行金融資產重分類，今天新增第一金人壽。

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第一金控今天代子公司第一金人壽發布重訊，第一金人壽管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，經取得簽證會計師出具複核意見書，今天提報董事會審議通過，依IFRS 9規定，以112年1月1日為資產重分類日。

根據重訊內容，第一金人壽若以111年9月30日為資產重分類日，設算重分類後權益金額，較111年9月30日帳列數，增加約新台幣25億元（含評價金額31億元及所得稅影響數負6億元），淨值比約由原先的2.10%增加至5.45%；第一金人壽後續將依金管會相關規定辦理。（編輯：楊蘭軒）1111208