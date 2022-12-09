美科技股反彈 法人：FOMC會議前台股觀望

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美科技股反彈，台股8日下跌近77點收在14553點，失守月線。法人表示，市場觀望氣氛濃，在下週美國FOMC會議前，預期大盤橫盤整理。

美科技股反彈，標準普爾500指數結束連5個交易日跌勢，道瓊工業指數上漲183.56點或0.55%，以33781.48點作收，標準普爾500指數上揚29.59點或0.75%，收3963.51點。

科技股那斯達克指數揚升123.45點或1.13%，收11082.00點，費城半導體指數勁揚71.48點或2.67%，收2744.73點。

台股加權指數8日下跌76.97點，收在14553.04點，失守月線約14624點，成交值相對萎縮不到新台幣2000億元，來到1817.95億元，是11月22日以來單日新低量，也是11月4日以來次低。

三大法人自營商賣超17.17億元，投信買超5.79億元，外資及陸資賣超90.54億元，合計賣超101.92億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單減少883口至3324口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少804口至6330口。

股匯續跌，新台幣匯率連續3個交易日貶值，8日收盤收30.685元，貶2.3分。

本土期貨法人表示，台股8日延續疲弱態勢，加上成交量能萎縮不到2000億元，市場觀望氣氛濃厚，預料在下週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前，大盤維持橫盤整理。

上市櫃公司陸續公布11月營收，預計今天包括台積電、日月光投控等電子權值股將公布結果。

筆電代工廠緯創11月合併營收約886.04億元，月增12.73%，年增2.78%。英業達11月合併營收約441.36億元，月減12.24%，年減8.03%。

被動元件廠國巨前11月自結合併營收1120億元，已超越去年全年，並提前創歷年新高。國巨指出，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健。

市調機構集邦科技統計，第3季全球前10大晶圓代工廠營收達352.1億美元，季增6%；其中，台積電市占率攀升至56.1%，穩居龍頭寶座。（編輯：趙蔚蘭）1111209